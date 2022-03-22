Венгрия подняла истребители из-за неопознанного летательного аппарата

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии были подняты по тревоге в понедельник для перехвата неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом во вторник сообщила газета Hungary Today со ссылкой на венгерское министерство обороны.
"Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за [обнаружения] неопознанного воздушного судна, вторгшегося в воздушное пространство страны с Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным издания, неизвестный самолет был засечен радарами в восточной части страны и направлялся в сторону Словакии.
Газета отмечает, что венгерские ВВС в третий раз с субботы по тревоге поднимают самолеты в небо.