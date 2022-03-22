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43 минуты назад

Венгрия подняла истребители для перехвата залетевшего с Украины воздушного судна

ТАССТАСС

Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Венгрии были подняты по тревоге в понедельник для перехвата неопознанного летательного аппарата, который попал в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом во вторник сообщила газета Hungary Today со ссылкой на венгерское министерство обороны.

Венгрия подняла истребители из-за неопознанного летательного аппарата
Фото: ReutersReuters

"Венгерские истребители "Грипен" были подняты в понедельник днем из-за [обнаружения] неопознанного воздушного судна, вторгшегося в воздушное пространство страны с Украины", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным издания, неизвестный самолет был засечен радарами в восточной части страны и направлялся в сторону Словакии.

Газета отмечает, что венгерские ВВС в третий раз с субботы по тревоге поднимают самолеты в небо.

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