Новый и модернизированный ракетоносцы Ту-160 выпустят в этом году

"Заодно мы проинспектировали и сверили часы по производству боевой авиации. Казань, как известно, является основным заводом - производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство", - сказал он.