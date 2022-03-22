Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе совещании с представителями бизнеса по ситуации на Украине признал, что российское гиперзвуковое оружие почти невозможно остановить, сообщает ТАСС.

Он прокомментировал применение на Украине гиперзвукового ракетного комплекса воздушного старта «Кинжал».

«Это, как вы знаете, весомое оружие. Но с такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, особой разницы от него нет, за исключением того, что ее практически невозможно остановить», — заявил Байден.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

«Минобороны России проанализированы результаты поражения объектов военной инфраструктуры Украины авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожены подземные защищённые хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У», расположенные в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населённом пункте Константиновка Николаевской области», — заявил Конашенков.

По его словам, применение ракеты осуществлялось с расстояния более 1000 километров.

«Время полёта гиперзвуковой ракеты составило менее десяти минут», — добавил он.

В Минобороны подчеркнули, что за счёт гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса «Кинжал» уничтожила расположенный в горной местности защищённый подземный арсенал, построенный ещё в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы ракетами «Калибр» уничтожили цеха по ремонту повреждённой украинской бронетанковой техники.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада Вооруженных сил Украины, на котором хранилось вооружение. На кадрах можно увидеть, что после удара ракеты склад задымился, после чего там возник пожар. На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание ракеты в подземный ангар с вооружением и боеприпасами.

Ранее Минобороны сообщало, что ударом ракеты "Кинжал" уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск под Ивано-Франковском.

Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" на Украине подтвердило его эффективность в уничтожении хорошо защищенных специальных объектов, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника. Нанесение ударов данным авиационным ракетным комплексом по объектам военной инфраструктуры Украины в ходе специальной военной операции будет продолжено", - сказал Конашенков.

"Особо отмечу, что комплекс "Кинжал" применяется с обычной боевой частью", - добавил генерал.

Также он сообщил, что подземный арсенал на Украине был уничтожен "Кинжалом" с дальности более 1 тыс. км.

"Хочу обратить внимание, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал" осуществлялось с дальности более 1000 км. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут", - отметил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ракеты применялись для уничтожения подземных защищенных хранилищ украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов "Точка-У", расположенных в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области (в том числе арсенала в горной местности, построенного еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет), а также крупных складов горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области.

"Уничтожение гиперзвуковой ракетой комплекса "Кинжал" крупного склада горючего в населенном пункте Константиновка было обусловлено её невидимостью и неуязвимостью для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны противника", - добавил он.

Краткие характеристики ракетного комплекса "Кинжала" назвал президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в 10 раз превышает скорость звука; дальность - более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что Пентагон «чешет затылок», пытаясь понять, зачем РФ применила в ходе спецоперации на Украине гиперзвуковую ракету, передает РИА «Новости».

«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного», — заявил он.

При этом он указал, что в Пентагоне не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о запуске ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения защищенного украинского стратегического объекта.

Он предположил, что таким образом Россия хотела послать сигнал Западу и Украине и набрать дополнительные очки для незавершенных переговоров с украинской стороной. Представитель Пентагона заявил, что с военной точки зрения этот шаг РФ «не выглядит апофеозом практичности».

Министр обороны США Ллойд Остин в воскресенье заявил, что он не считает применение Россией на Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал" фактором, кардинально меняющим ситуацию.

Во время интервью телекомпании CBS его спросили, считает ли он применение Россией гиперзвукового оружия чем-то, что кардинально меняет ситуацию на Украине.

"Я не думаю, что это [гиперзвуковое вооружение] само по себе кардинально изменит ситуацию", - добавил министр, задавшись вопросом, зачем Россия использует эти вооружения.

Успешное применение на Украине ракеты "Кинжал" произвело ошеломляющее впечатление на иностранных военных аналитиков. С помощью гиперзвукового оружия был уничтожен подземный арсенал с боеприпасами около поселка Делятин Ивано-Франковской области.

В частности, немецкий обозреватель Герхард Хегман отмечает: ракета "Кинжал" может летать с превышением скорости звука в десять раз и практически не поддается перехвату из-за чрезвычайно короткого времени реакции на ее обнаружение средствами ПВО. Высокая скорость, маневренность, мощная боевая часть и возможность запуска ракеты с самолетов МиГ-31 и Ту-22М делают "Кинжал" неразрешимой проблемой для НАТО.

"До сих пор не существует работоспособной системы защиты от гиперзвукового оружия. С многомиллиардными суммами Пентагон пытается разработать системы против российского, а также китайского гиперзвукового оружия", - пишет Die Welt.

Отметим, что ранее издание Military Watch назвало применение ракеты "Кинжал" на Украине демонстрацией силы.

"Способный поражать цели по всей Европе без необходимости покидать воздушное пространство России, "Кинжал" обеспечивает асимметричное средство борьбы с силами НАТО и нейтрализацию приоритетных целей, таких как аэродромы и командные центры, на начальном этапе войны", - пишет аналитик.

Военный историк Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» объяснил применение России гиперзвукового комплекса «Кинжал» в рамках специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

По его словам, целями «Кинжала» стали сложные и хорошо защищенные укрытия.

«В Ивано-Франковске российская гиперзвуковая ракета ударила по складу боеприпасов, который находился в бывшем хранилище ядерного оружия. Это не просто бункер — это сложнейшее инженерное сооружение, которое к тому же находилось глубоко в горе», — уточнил специалист.

Болтенков добавил, что таким образом российские военные получили бесценный опыт боевого применения «Кинжала».

«Цель была ликвидирована, а наша гиперзвуковая ракета показала уникальные характеристики», — сказал эксперт.

Согласно данным Минобороны России, в ходе применения «Кинжала» в рамках СВО была уничтожена крупная военная топливная база Украины, откуда осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники, задействованной в боевых действиях на юге страны.