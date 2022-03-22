США могут передать Украине советские ЗРК из секретной программы

В США решили передать Украине часть средств противовоздушной обороны советского производства, приобретенных несколько десятилетий назад в рамках секретной программы по изучению технологий. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Поставки включают в себя советские зенитно-ракетные комплексы «Оса». Собеседники издания также допустили, что часть средств ПВО, ранее поставленных на Украину из США, было отправлено из арсенала в Алабаме, где хранится часть такого советского оружия. По данным издания, ЗРК «Оса» хорошо знакома украинским военным, поэтому у них не возникнет сложностей с его эксплуатацией.