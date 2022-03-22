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1 час назад

WSJ: США могут передать Украине советские ЗРК "Оса"

Газета.RuГазета.Ru

В США решили передать Украине часть средств противовоздушной обороны советского производства, приобретенных несколько десятилетий назад в рамках секретной программы по изучению технологий. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

США могут передать Украине советские ЗРК из секретной программы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки включают в себя советские зенитно-ракетные комплексы «Оса». Собеседники издания также допустили, что часть средств ПВО, ранее поставленных на Украину из США, было отправлено из арсенала в Алабаме, где хранится часть такого советского оружия. По данным издания, ЗРК «Оса» хорошо знакома украинским военным, поэтому у них не возникнет сложностей с его эксплуатацией.

Пентагон отказался комментировать эти сообщения.

США перебросят в Польшу ЗРК Patriot

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать поставлять оружие на Украину. По словам министра, поставки вооружения Киеву будут вестись по самым различным направлениям. Других подробностей, связанных с будущими поставками оружия НАТО, глава Минобороны не привел.

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