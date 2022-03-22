В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

В России предложили создать кибервойска

Газета.RuГазета.Ru

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что стоит рассмотреть возможность создания в РФ кибервойск и государственного оборонзаказа в данной отрасли. Об этом сообщает РИА "Новости".

В России предложили создать кибервойска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности...", - уточнил Шпак.

Как допускает Шпак, в результате будет возможность развить профессиональные компетенции в сфере кибербезопасности. Замглавы Минпромторга выдвинул данное предложение в ходе заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Ранее стало известно, что потенциальный ущерб от киберпреступности в 2022 году оценили в 165 млрд. рублей. Также Россия обвиняла Соединенные Штаты в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью.

Последние новости
Армия,Василий Шпак,Минпромторг,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители