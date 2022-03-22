В России предложили создать кибервойска

Заместитель главы Министерства промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что стоит рассмотреть возможность создания в РФ кибервойск и государственного оборонзаказа в данной отрасли. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я считаю, было бы очень правильным, наверное, не имею права давать советов министерству обороны, но как предложение - о создании кибервойск и о создании государственного заказа с точки зрения обороны и безопасности...", - уточнил Шпак.
Как допускает Шпак, в результате будет возможность развить профессиональные компетенции в сфере кибербезопасности. Замглавы Минпромторга выдвинул данное предложение в ходе заседания комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Ранее стало известно, что потенциальный ущерб от киберпреступности в 2022 году оценили в 165 млрд. рублей. Также Россия обвиняла Соединенные Штаты в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью.