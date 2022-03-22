Специалисты говорят о минировании 1/6 части Украины

Издание «Военное дело» со ссылкой на телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» сообщает, что специалистам удалось подсчитать приблизительную площади минирования страны. По их данным потенциально опасной сейчас является около одной шестой части Украины.
Специалисты оценили эту площадь в 82,5 тысячи квадратных километров. При этом приступить к разминированию территории пока невозможно, на этой земле идут боевые действия. Большее число мин устанавливается ВСУ. А само минирование велось хаотично и беспорядочно. Это подтверждается тем, что сами украинские солдаты подрывались на своих же минах. Сейчас все опасные районы наносят на карту. Разминирование территорий может занять годы.
Напомним, 21 февраля Россия признала суверенитет ЛДНР, а с 24 февраля на Украине проходит военная спецоперация ВС РФ. Ее целью является защита людей, а также демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные наносят удары только по разведанным и известным позициям ВСУ. Отметим, что война в Донбассе продолжается 8 лет. Началась она после того как Луганская и Донецкая области Украины не признали легитимность нового правительства, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве.