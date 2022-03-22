Специалисты говорят о минировании 1/6 части Украины

Издание «Военное дело» со ссылкой на телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» сообщает, что специалистам удалось подсчитать приблизительную площади минирования страны. По их данным потенциально опасной сейчас является около одной шестой части Украины.

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Специалисты оценили эту площадь в 82,5 тысячи квадратных километров. При этом приступить к разминированию территории пока невозможно, на этой земле идут боевые действия. Большее число мин устанавливается ВСУ. А само минирование велось хаотично и беспорядочно. Это подтверждается тем, что сами украинские солдаты подрывались на своих же минах. Сейчас все опасные районы наносят на карту. Разминирование территорий может занять годы.