Самый мощный корабль ВМФ России получит новое оружие

На тяжелый атомный крейсер Северного флота "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации будут установлены системы вооружения четвертого поколения.

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- Устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения, по своим характеристикам соответствующие облику корабля четвертого поколения, - заявили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации на мероприятиях в честь 15-летия ее создания.

Работы на крейсере выполняются в сроки, предусмотренные генеральным графиком, отметили в ОСК. В 2020 году крейсер был переведен из бассейна к достроечной набережной. Швартовные испытания планируется начать в текущем году, возвращение корабля в строй намечено на 2023-й.

После модернизации "Адмирал Нахимов" получит 10 универсальных пусковых модулей для 80 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". На корабль установят зенитные комплексы "Форт-М" и "Панцирь-М", противолодочные системы "Пакет-НК" и "Ответ".

- После завершения ремонта Военно-морской флот России получит новый корабль, способный с гордостью демонстрировать флаг в любых районах мирового океана, - подчеркнули в ОСК.