В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Самый мощный корабль ВМФ России получит новое оружие

Российская ГазетаРоссийская Газета

На тяжелый атомный крейсер Северного флота "Адмирал Нахимов" в ходе модернизации будут установлены системы вооружения четвертого поколения.

Самый мощный корабль ВМФ России получит новое оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

- Устаревшие системы и комплексы будут заменены на современные образцы вооружения, по своим характеристикам соответствующие облику корабля четвертого поколения, - заявили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации на мероприятиях в честь 15-летия ее создания.

Работы на крейсере выполняются в сроки, предусмотренные генеральным графиком, отметили в ОСК. В 2020 году крейсер был переведен из бассейна к достроечной набережной. Швартовные испытания планируется начать в текущем году, возвращение корабля в строй намечено на 2023-й.

После модернизации "Адмирал Нахимов" получит 10 универсальных пусковых модулей для 80 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". На корабль установят зенитные комплексы "Форт-М" и "Панцирь-М", противолодочные системы "Пакет-НК" и "Ответ".

- После завершения ремонта Военно-морской флот России получит новый корабль, способный с гордостью демонстрировать флаг в любых районах мирового океана, - подчеркнули в ОСК.

"Адмирал Нахимов" - тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан". Введенный в эксплуатацию в 1988 году, он большую часть своей службы провел в ремонте. Первоначально предполагалось заменить только морально устаревшую электронику, но в 2013 году Минобороны РФ заключило с "Севмашем" контракт на глубокую модернизацию крейсера. После возвращения в строй "Нахимов" станет самым мощным ударным кораблем ВМФ России. Следом за ним на модернизацию встанет флагман Северного флота, однотипный "Петр Великий".

Армия,Минобороны России,Севмаш,Объединенная судостроительная корпорация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители