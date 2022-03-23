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9 часов назад

Бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Пользователи Сети начали публиковать видео, на которых видно, что военная техника США перемещается вблизи пограничного пункта Бобровники в Польше.

Бронетехника США в Польше выдвинулась к границе Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пограничный пункт Бобровники расположен вблизи от границы с Гродненской областью Белоруссии. Пользователи Сети, заснявшие кадры перемещения бронетехники США, говорят на видео о том, что им удалось запечатлеть вторую колонну техники, направляющуюся в сторону белорусской границы.

Ранее стало известно, что из стран западной части НАТО в Словакию перебрасывается зенитно-ракетный комплекс Patriot, первый из трех обещанных Братиславе в связи с событиями на Украине.

До этого глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что Британия намерена разместить на территории Польши систему ПВО Sky Sabre.

Армия,Бен Уоллес,НАТО,
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