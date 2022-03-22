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40 минут назад

В ЕС сравнили собственные траты на оборону с расходами России

Елена Прошина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военные расходы ЕС составляют примерно €200 млрд. Он уточнил, что это в четыре раза больше, чем расходы Российской Федерации на оборону, но при этом менее эффективно. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне.

В ЕС сравнили собственные траты на оборону с расходами России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы тратим на оборону €200 млрд. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно», — сообщил он и добавил, что Китай тратит на оборону не меньшую сумму.

Боррель уточнил, что государства-члены Европейского союза должны больше тратить на оборону, «избегать дубликации функций и заполнять пробелы», так как их безопасность находится под угрозой.

Уточняется, что в этот же день Европейский союз одобрил оборонную концепцию «Стратегический компас ЕС». Она рассчитана на период до 2030 года и предусматривает создание Сил быстрого реагирования в количестве пяти тысяч человек. Кроме того, что ЕС будет помогать НАТО в сфере обороны.

Как пишет издание, документ будет принят окончательно 24-25 марта на саммите глав государств Евросоюза в Брюсселе. Отмечается, что концепция разрабатывалась под руководством Борреля еще с 2020 года.

Армия,Жозеп Боррель,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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