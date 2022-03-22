В ЕС сравнили собственные траты на оборону с расходами России

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что военные расходы ЕС составляют примерно €200 млрд. Он уточнил, что это в четыре раза больше, чем расходы Российской Федерации на оборону, но при этом менее эффективно. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам и обороне.

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«Сегодня мы тратим на оборону €200 млрд. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно», — сообщил он и добавил, что Китай тратит на оборону не меньшую сумму.

Боррель уточнил, что государства-члены Европейского союза должны больше тратить на оборону, «избегать дубликации функций и заполнять пробелы», так как их безопасность находится под угрозой.

Уточняется, что в этот же день Европейский союз одобрил оборонную концепцию «Стратегический компас ЕС». Она рассчитана на период до 2030 года и предусматривает создание Сил быстрого реагирования в количестве пяти тысяч человек. Кроме того, что ЕС будет помогать НАТО в сфере обороны.