Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя

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"По заявлению официального представителя Киева, в ответ на предложения Российской Федерации, продиктованные принципами человечности, в 02:00 мск 21 марта получен ничем не обоснованный отказ от спасения людей, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", - сказал Мизинцев.

По его словам, киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к человеческим жизням более 130 тыс. ни в чем не повинных граждан своей страны, находящихся в плену у банд террористов в Мариуполе.

Он отметил, что, блокируя коридоры для выхода мирных жителей, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве живого щита. "А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину", - добавил генерал.