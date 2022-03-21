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17 минут назад

МО РФ: Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя

ТАССТАСС

Киев отказался от предложений РФ по созданию гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей и националистов без оружия из Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Киев отказался от предложений по выходу националистов без оружия из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По заявлению официального представителя Киева, в ответ на предложения Российской Федерации, продиктованные принципами человечности, в 02:00 мск 21 марта получен ничем не обоснованный отказ от спасения людей, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может", - сказал Мизинцев.

По его словам, киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к человеческим жизням более 130 тыс. ни в чем не повинных граждан своей страны, находящихся в плену у банд террористов в Мариуполе.

Он отметил, что, блокируя коридоры для выхода мирных жителей, националисты лишают их возможности спастись, оставляя в зоне боевых действий в качестве живого щита. "А всех, кто пытается самостоятельно эвакуироваться, повсеместно подвергают издевательствам или подло расстреливают в спину", - добавил генерал.

В воскресенье он сообщил, что Россия предлагает Киеву открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и западном направлениях, по которым смогут выйти в том числе националисты, сложившие оружие. Мизинцев заявил, что в этом случае боевикам будет гарантирована жизнь.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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