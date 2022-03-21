Боррель раскрыл военные расходы ЕС

"Сегодня мы тратим на оборону €200 млрд. Это в четыре раза больше, чем тратит Россия. Мы тратим в четыре раза больше, чем Россия, но не так эффективно. И это столько же, сколько тратит Китай", - сказал он, подчеркнув, что ЕС должен увеличить военные расходы.