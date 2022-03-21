Евросоюз утвердил свою первую оборонную концепцию

Представители Европейского союза приняли решение одобрить новую оборонную концепцию организации, которая была разработана впервые в ее истории. Об этом сообщило агентство ТАСС .

Отмечается, что концепция "Стратегический компас ЕС" находилась в разработке более двух лет. В ее основе лежит создание собственных Сил быстрого реагирования. Численность такого подразделения будет составлять до 5 тыс. человек. При этом подчеркивается, что политика Евросоюза в оборонной сфере станет дополнением для имеющейся у НАТО.