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1 час назад

Евросоюз утвердил свою первую оборонную концепцию

Российская ГазетаРоссийская Газета

Представители Европейского союза приняли решение одобрить новую оборонную концепцию организации, которая была разработана впервые в ее истории. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Евросоюз утвердил свою первую оборонную концепцию
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что концепция "Стратегический компас ЕС" находилась в разработке более двух лет. В ее основе лежит создание собственных Сил быстрого реагирования. Численность такого подразделения будет составлять до 5 тыс. человек. При этом подчеркивается, что политика Евросоюза в оборонной сфере станет дополнением для имеющейся у НАТО.

Созданный документ будет определять политику организации до 2030 года. Ожидается, что концепция будет утверждена во время саммита руководителей государств и правительств Евросоюза, который должен состоятся 24-25 марта.

Армия,НАТО,ЕС,
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