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1 час назад

В ДНР сообщили о перехвате двух ракет «Точка-У» над Макеевкой

News.ruNews.ru

Над Макеевкой силами Народной милицией ДНР были сбиты две ракеты «Точка-У», об этом сообщает Telegram-канал «Известий». Отмечается, что обломки от снарядов выбили стекла в доме в микрорайоне Зелёный. Также начался пожар на поле, которое расположено за микрорайоном.

Пресс-службу Минобороны России ранее сообщило, что подразделения ВДВ РФ вытеснили из пригорода Киева военнослужащих националистических батальонов Вооружённых сил Украины. По данным ведомства, при отступлении украинские военные формирования бросили бронетехнику и оружие. В Минобороны отметили, что вооружения будут переданы силам ДНР и ЛНР.

Ранее глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что российские войска смогли 20 марта продвинуться на 12 километров.

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