Над Макеевкой силами Народной милицией ДНР были сбиты две ракеты «Точка-У», об этом сообщает Telegram-канал «Известий». Отмечается, что обломки от снарядов выбили стекла в доме в микрорайоне Зелёный. Также начался пожар на поле, которое расположено за микрорайоном.

Пресс-службу Минобороны России ранее сообщило, что подразделения ВДВ РФ вытеснили из пригорода Киева военнослужащих националистических батальонов Вооружённых сил Украины. По данным ведомства, при отступлении украинские военные формирования бросили бронетехнику и оружие. В Минобороны отметили, что вооружения будут переданы силам ДНР и ЛНР.