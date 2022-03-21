Минобороны объяснило удар по закрытому ТЦ в Киеве

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта уничтожили батарею украинских РСЗО и склад с реактивными боеприпасами в неработающем торговом центре в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник.

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По его словам, "на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим".

Конашенков отметил, что площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.

"Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре", - сказал он.

По его словам, украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве живого щита для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим.

Генерал-майор обратил внимание западных средств массовой информации на то, что ВС РФ "представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем".