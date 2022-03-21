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1 час назад

В Германии заявили об отсутствии запасов оружия для поддержки Украины

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бундесвер едва ли сможет послать оружие Украине.

Германия не может отправить оружие Украине
Фото: ReutersReuters

У Германии нет запасов оружия, которые можно было бы отправить Украине для ее поддержки. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов Бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр обороны Германии.

При этом она отметила, что Берлин по прежнему продолжит поддерживать Киев другими способами.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине 1 миллиард евро для закупок оружия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед заседанием с министром иностранных дел стран ЕС. Также она отметила, что Германия постарается ускорить процесс продажи оружия Украине от немецких производителей.

Армия,Анналена Бербок,ЕС,
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