Германия не может отправить оружие Украине

У Германии нет запасов оружия, которые можно было бы отправить Украине для ее поддержки. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.
«Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов Бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр обороны Германии.
При этом она отметила, что Берлин по прежнему продолжит поддерживать Киев другими способами.
Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине 1 миллиард евро для закупок оружия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок перед заседанием с министром иностранных дел стран ЕС. Также она отметила, что Германия постарается ускорить процесс продажи оружия Украине от немецких производителей.