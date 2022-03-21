Германия не может отправить оружие Украине

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что бундесвер едва ли сможет послать оружие Украине.

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У Германии нет запасов оружия, которые можно было бы отправить Украине для ее поддержки. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает ТАСС.

«Германия едва ли может отправить [Украине] что-то из запасов Бундесвера. Я бы даже сказала, что мы не можем отправить ничего», — заявила министр обороны Германии.

При этом она отметила, что Берлин по прежнему продолжит поддерживать Киев другими способами.