В Мариуполе ликвидирован один из руководителей нацбатальона "Азов"

В Мариуполе высокоточным ударом Военно-космических сил Российской Федерации был ликвидирован один из руководителей нацбатальона "Азов" (признан экстремистским и запрещён в РФ) Денис Дуников.

Этот боевик был одним из главных лиц, находящихся сейчас в осаде в Мариуполе. Его смогли устранить высокоточным российским оружием. Ранее отец Дуникова сообщал в социальных сетях, что в Мариуполе не прекращаются бомбёжки.