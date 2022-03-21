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16 минут назад

RusVesna: Ударом ВКС РФ в Мариуполе нацбат "Азов" оказался обезглавлен

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В Мариуполе высокоточным ударом Военно-космических сил Российской Федерации был ликвидирован один из руководителей нацбатальона "Азов" (признан экстремистским и запрещён в РФ) Денис Дуников.

В Мариуполе ликвидирован один из руководителей нацбатальона "Азов"
Фото: www.rt.comwww.rt.com

Этот боевик был одним из главных лиц, находящихся сейчас в осаде в Мариуполе. Его смогли устранить высокоточным российским оружием. Ранее отец Дуникова сообщал в социальных сетях, что в Мариуполе не прекращаются бомбёжки.

Город находится в тяжёлом осадном положении.

Информацию предоставил новостной портал "Русская весна".

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