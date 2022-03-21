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1 час назад

Российского военного атташе вызвали в Минобороны Англии и из-за спецоперации

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Министерство обороны Соединённого королевства вызвали российского военного атташе при дипкорпусе в Британии. Причиной для этого стало проведение Российской Федерацией специальной военной операции в Украине, сообщают РИА новости.

Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ли (второй замминистр обороны) подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - из сообщения Минобороны Британии.

В Великобритании решительно объявили о том, что будут искать доказательства "военных преступлений" России на Украине.

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