Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии

Министерство обороны Соединённого королевства вызвали российского военного атташе при дипкорпусе в Британии. Причиной для этого стало проведение Российской Федерацией специальной военной операции в Украине, сообщают РИА новости.
"Ли (второй замминистр обороны) подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - из сообщения Минобороны Британии.
В Великобритании решительно объявили о том, что будут искать доказательства "военных преступлений" России на Украине.