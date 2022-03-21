Российский военный атташе вызван в Минобороны Британии

"Ли (второй замминистр обороны) подчеркнул, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями. Он предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Соединенного Королевства к Российской Федерации немедленно вывести свои войска", - из сообщения Минобороны Британии.