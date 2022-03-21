«Подбитый» Украиной корабль якобы ВМФ РФ оказался горящим кораблём США

Сегодня, 21 марта, украинская сторона выступила с заявлением, что близ Одессы подбит российский военный корабль. Эта новость быстро облетела украинские СМИ. Но, как оказалось, это был не российский корабль.

Фото: ТАСС ТАСС

То что назвали "российским десантным кораблём" оказалось вообще американским судном, которое ещё и затонуло за почти 20 дней до объявления "подвига" украинцев. Американский корабль затонул 2 марта этого года, сообщает NVL.