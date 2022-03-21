«Подбитый» Украиной корабль якобы ВМФ РФ оказался горящим кораблём США

Сегодня, 21 марта, украинская сторона выступила с заявлением, что близ Одессы подбит российский военный корабль. Эта новость быстро облетела украинские СМИ. Но, как оказалось, это был не российский корабль.
То что назвали "российским десантным кораблём" оказалось вообще американским судном, которое ещё и затонуло за почти 20 дней до объявления "подвига" украинцев. Американский корабль затонул 2 марта этого года, сообщает NVL.
Сейчас ведётся активная информационная война "за умы". Некоторые не стесняются использовать откровенную пропаганду.