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1 час назад

Кадыров показал видео отправки колонны чеченских силовиков на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео отправки колонны чеченских военных на Украину для участия в спецоперации. Соответствующий ролик он разместил в Telegram.

По его словам, каждый из воинов, запечатленных на видео, «мог жить спокойной жизнью в кругу близких и родных, наслаждаясь покоем и семейным уютом», однако «они выбрали путь Ахмата-Хаджи Кадырова», зовущий исполнить их свой долг перед Родиной, добавил глава Чечни.

По его словам, на видео показана малая часть тех, кто хотел послужить своему государству.

«Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов», — подчеркнул глава российского региона.

Ранее Кадыров прокатился на «трофейной генеральской бронемашине», которая была конфискована у командиров украинских националистов. Он рассказал о совершенной поездке и поделился своими впечатлениями.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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