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1 час назад

Призвавший к насилию над солдатами украинский врач отказался от своих слов

Мария Иванова

Глава украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко объяснил угрозу «кастрировать» раненых российских солдат эмоциями и заверил, что делать этого никто не будет. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Призвавший к насилию над солдатами украинский врач отказался от своих слов
Фото: ReutersReuters

«ПДМШ («Первый добровольческий мобильный госпиталь») никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка», - написал Друзенко.

Ранее Друзенко заявил в эфире одной из украинских программ, что приказал врачам кастрировать российских солдат, которые были ранены и попали в плен.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился в срочном порядке возбудить уголовное дело против Друзенко. О какой именно статье идет речь, не уточнялось.

В СК подчеркнули, что Друзенко призвал к насилию над российскими военными и занял позицию, «идущую вразрез с нормами медицинской этики», поэтому следователи должны дать процессуальную оценку его действиям.

СК решит вопрос об объявлении Друзенко в международный розыск.

Армия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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