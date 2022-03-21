Законопроект о признании участников спецоперации ветеранами получил поддержку в правительстве

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщает пресс-служба партии.

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Законопроектом, разработанным совместно с Минобороны, предлагается установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий в отношении военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик и Луганской Народной республики.

Такой статус позволит участникам спецоперации получать ежемесячные выплаты и налоговые льготы, рассчитывать на бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и отдых в санатории, льготы при оплате ЖКУ и другие меры поддержки.