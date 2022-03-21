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1 час назад

В кабмине поддержали законопроект о признании участников спецоперации ветеранами

Парламентская газетаПарламентская газета

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий, сообщает пресс-служба партии.

Законопроект о признании участников спецоперации ветеранами получил поддержку в правительстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроектом, разработанным совместно с Минобороны, предлагается установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий в отношении военнослужащих, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик и Луганской Народной республики.

Такой статус позволит участникам спецоперации получать ежемесячные выплаты и налоговые льготы, рассчитывать на бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и отдых в санатории, льготы при оплате ЖКУ и другие меры поддержки.

Инициативу поддержали Минобороны, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минюст, МВД, МЧС, Росгвардия, Служба внешней разведки России, ФСБ и ФСО.

Как ранее отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, этот законопроект — возможность выразить благодарность военнослужащим, защищающим сегодня интересы страны.

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