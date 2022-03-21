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1 час назад

Пушилин заявил о нескольких тысячах солдат нацбатов в Мариуполе

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Несколько тысяч бойцов украинских националистических батальонов до сих пор находятся в Мариуполе. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Несколько тысяч солдат нацбатов все еще находятся в Мариуполе
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Пока можно говорить, что еще несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод "Азовсталь". <...> Говорить, что уже завтра или послезавтра это все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится, — заявил он.

Глава ДНР в эфире телеканала «Россия 1» также подчеркнул, что большинство жителей города не знают о существовании гуманитарных коридоров.

20 марта Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта — как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. С 10:00 до 12:00 предлагается организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников. Солдаты должны выходить без оружия, в таком случае им обещают сохранить жизни. После этого должен начаться выпуск из города мирного населения. Для сопровождения гуманитарной операции Минобороны также приглашает представителей ООН, ОБСЕ и Красного креста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Армия,Денис Пушилин,Владимир Путин,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,ООН,ОБСЕ,
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