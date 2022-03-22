В ОСК сообщили о закладке двух больших подлодок проекта "Лада" в этом году

Две большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 серии "Лада" будут заложены на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в ОСК.

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"Закладка двух больших подводных лодок проекта "Лада" состоится в нынешнем году", - сказали в холдинге.

В ОСК отметили, что решение о заключении государственного контракта на строительство новой серии лодок этого проекта принимает Минобороны России.

Головная лодка серии "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург" в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота. Подлодка Б-586 "Кронштадт" и третья по счету субмарина серии Б-587 "Великие Луки" готовятся к передаче флоту в 2022 году.