В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

В ОСК сообщили о закладке двух больших подлодок проекта "Лада" в этом году

ТАССТАССиещё 1

Две большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 серии "Лада" будут заложены на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в ОСК.

В ОСК сообщили о закладке двух больших подлодок проекта "Лада" в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Закладка двух больших подводных лодок проекта "Лада" состоится в нынешнем году", - сказали в холдинге.

В ОСК отметили, что решение о заключении государственного контракта на строительство новой серии лодок этого проекта принимает Минобороны России.

Головная лодка серии "Лада" Б-585 "Санкт-Петербург" в сентябре 2021 года вошла в боевой состав Северного флота. Подлодка Б-586 "Кронштадт" и третья по счету субмарина серии Б-587 "Великие Луки" готовятся к передаче флоту в 2022 году.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению ДЭПЛ и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом - строителем подлодок данного класса.

Армия,ВМФ России,Ракетоносцы,Минобороны России,Адмиралтейские верфи,Объединенная судостроительная корпорация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители