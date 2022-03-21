Флаг ЛНР и знамя Победы водрузили над администрацией еще одного освобожденного города

«Они там практически без ничего, с сумочкой, документами – что успели взять. Их вывозили из-под обстрелов. Люди в чем были в подвалах, в том и ехали. Их примерно человек 50, много детей до 14 лет, женщины разновозрастные. Там один мужчина вообще в домашних тапках. У одной мамочки вчера на фоне стресса пропало молоко, а ребенок на грудном вскармливании. Короче, жесть. Очень нуждаются в помощи».