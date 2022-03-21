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1 час назад

Город Рубежное перешел под контроль ЛНР

Don24.ruDon24.ru

Флаг ЛНР и знамя Победы водрузили над администрацией Рубежного еще в пятницу, однако закрепившиеся на окраине города боевики продолжают обстреливать город.

Флаг ЛНР и знамя Победы водрузили над администрацией еще одного освобожденного города
Фото: Don24.ruDon24.ru

Окончательную точку в освобождении города поставили чеченские бойцы. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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«Планомерное продвижение на территорию врага с последующей ликвидацией боевиков точечными ударами – эта тактика используется чеченскими силовиками при освобождении населенных пунктов, что позволяет отбить территорию без потерь среди мирного населения и максимально безопасно для личного состава», – написал Кадыров.

По его словам, местные жители, как правило, встречают российские войска добрым словом, и жители Рубежного не стали исключением. Рубежное – первый крупный город, освобожденный силами Народной милиции ЛНР. Он является частью агломерации Рубежное – Лисичанск – Северодонецк. Следующий шаг – захват Лисичанска будет решающим в освобождении территории республики. Из города, расположенного на господствующих высотах, по-прежнему ведется обстрел Рубежного и наступающих частей.

Так, вчера во время эвакуации мирных граждан боевики нацбатальонов открыли артиллерийский огонь по убежищам, откуда выходили жители.

«В момент, когда женщины с детьми садились в машины, начался обстрел школы, в подвале которой расположено спонтанное бомбоубежище. Били прямой наводкой по жилым домам», – рассказали очевидцы.

Бои за город продолжались несколько дней. По словам подполковника Народной милиции Андрея Марочко, украинские танки выбивали перекрытия и заезжали буквально в квартиры на первом этаже.

«Люди, которых мы эвакуировали из Рубежного, рассказывали, как украинские формирования выгоняют их из квартир и устраивают там огневые точки», – отметил он.

В городе неделю нет света и воды, частично повреждено газоснабжение, поэтому проводится массовая эвакуация людей, лишившихся крова. Как рассказала луганчанка Марина Дмитриева, посетившая беженцев в общежитии Луганского строительного колледжа, люди покидали свои дома кто в чем был.

«Они там практически без ничего, с сумочкой, документами – что успели взять. Их вывозили из-под обстрелов. Люди в чем были в подвалах, в том и ехали. Их примерно человек 50, много детей до 14 лет, женщины разновозрастные. Там один мужчина вообще в домашних тапках. У одной мамочки вчера на фоне стресса пропало молоко, а ребенок на грудном вскармливании. Короче, жесть. Очень нуждаются в помощи».

На призыв уже откликнулось много луганчан – привезли вещи, обувь, постельное белье и предметы гигиены.

Марина Дмитриева,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,
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