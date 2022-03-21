В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Минобороны опубликовало кадры уничтожения центра подготовки разведбатальона под Житомиром/

Кадры уничтожения центра подготовки разведбатальона под Житомиром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российские военные уничтожили центр подготовки 132-го разведбатальона десантно-штурмовых войск Украины в Житомирской области с помощью высокоточного оружия. Соответствующие кадры журналистам показали в Минобороны.

По данным ведомства, в результате ударов Вооруженные силы России уничтожили личный состав батальона, иностранных инструкторов и наемников. Помимо этого, российские военные вывели из строя военную инфраструктуру и боевую технику.

В понедельник, 21 марта, Минобороны также сообщило об уничтожении высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования более 80 наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области.

Ведомство также доложило о вытеснении подразделениями российских ВДВ бойцов националистических батальонов и Вооруженных сил Украины с окраин Киева. При отступлении они бросили в пригороде украинской столицы танки и бронетранспортеры, стрелковое вооружение и противотанковых средства, рассказали в министерстве.

Президент России Владимир Путин во время обращения 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

Армия,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители