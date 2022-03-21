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35 минут назад

МО: За ночь наша авиация поразила 44 объекта ВСУ

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

За минувшую ночь российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Перечислены потери ВСУ за прошедшую ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он перечислил потери ВСУ. Это - четыре командных пункта, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники. Три артиллерийских орудия "Мста-Б" были уничтожены в районе Вышгорода. А две установки реактивных систем залпового огня - в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Черонабаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата", - сообщил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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