Перечислены потери ВСУ за прошедшую ночь

За минувшую ночь российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 44 военных объекта Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он перечислил потери ВСУ. Это - четыре командных пункта, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники. Три артиллерийских орудия "Мста-Б" были уничтожены в районе Вышгорода. А две установки реактивных систем залпового огня - в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Черонабаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата", - сообщил Конашенков.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 216 беспилотников, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники.