Перечислены потери ВСУ за прошедшую ночь

Он перечислил потери ВСУ. Это - четыре командных пункта, шесть зенитных ракетных комплексов "Бук М-1", четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники. Три артиллерийских орудия "Мста-Б" были уничтожены в районе Вышгорода. А две установки реактивных систем залпового огня - в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев. "Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Черонабаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата", - сообщил Конашенков.