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32 минуты назад

Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке

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Подразделения Вооружённых сил России подошли к Новомихайловке.

Подразделения ВС России подошли к Новомихайловке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооружённых сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись ещё на 4 км и подошли к населённому пункту Новомихайловка», — отметил он.

Группировка войск ДНР взяла под контроль населённый пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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