МО: Под Киевом сдались в плен более 60 военных ВСУ

Подразделения российских Вооруженных сил за минувшую ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Теперь наши военные уничтожают разрозненные группы запрещенного в РФ и признанного экстремистским нацбатальона "Донбасс". Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По его словам, группировка войск ДНР завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ. Донецкие бойцы развивают наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. "Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости", - рассказал Конашенков.

Кроме того, войска Донецкой Республики ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершают овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

Конашенков также сообщил, что в населенном пункте Николаевка в пригороде Киева наши военные взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ. Там добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий. Больше половины - это старшие офицеры.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов", - доложил Конашенков. - Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.