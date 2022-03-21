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1 час назад

МО: Под Киевом сдались в плен более 60 военных ВСУ

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Подразделения российских Вооруженных сил за минувшую ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Теперь наши военные уничтожают разрозненные группы запрещенного в РФ и признанного экстремистским нацбатальона "Донбасс". Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

МО: Под Киевом сдались в плен более 60 военных ВСУ
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

По его словам, группировка войск ДНР завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады ВСУ. Донецкие бойцы развивают наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. "Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости", - рассказал Конашенков.

Кроме того, войска Донецкой Республики ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и завершают овладение населенным пунктом Верхнеторецкое.

Конашенков также сообщил, что в населенном пункте Николаевка в пригороде Киева наши военные взяли под контроль защищенный заглубленный командный пункт ВСУ. Там добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий. Больше половины - это старшие офицеры.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов", - доложил Конашенков. - Также высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

Генерал рассказал, что минувшей группа так называемых "ночных охотников", состоящая из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, выполнила несколько ударов по позициям ВСУ. В результате уничтожено 8 танков, 4 БМП и 3 бронетранспортера.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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