Российская армия взяла под контроль поселок Сладкое

Российские войска в ходе спецоперации за ночь продвинулись еще на четыре км и взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс", - сказал он.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости.

Кроме того, подразделения Донецкой Республики ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и берут под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.