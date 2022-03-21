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46 минут назад

ВС РФ продвинулись на четыре км и взяли под контроль населенный пункт Сладкое

ТАССТАСС

Российские войска в ходе спецоперации за ночь продвинулись еще на четыре км и взяли под контроль населенный пункт Сладкое. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российская армия взяла под контроль поселок Сладкое
Фото: ТАССТАСС

"Подразделения российских вооруженных сил за ночь продвинулись еще на 4 километра и полностью взяли под контроль населенный пункт Сладкое. В настоящее время уничтожают разрозненные группы националистического батальона "Донбасс", - сказал он.

По его словам, группировка войск Донецкой Народной Республики завершает разгром остатков 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Всего за ночь в данном районе уничтожено до 50 боевиков, три танка, четыре БМП, два орудия полевой артиллерии и 4 автомобиля повышенной проходимости.

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Кроме того, подразделения Донецкой Республики ведут бои с подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и берут под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

В населенном пункте Николаевка, в пригороде Киева, российские военнослужащие взяли под контроль командный пункт Вооруженных сил Украины. Добровольно сдались в плен 61 украинский военнослужащий пункта управления, из которых больше половины - старшие офицеры.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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