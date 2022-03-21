В ДНР усомнились в управлении армией Зеленским

Замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил со ссылкой на «многих специалистов», что президент Украины Владимир Зеленский не управляет украинскими войсками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».

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«Уже многие специалисты говорят о том, что Зеленский не управляет своими вооруженными силами, он только делает имитацию. Ими управляет кто-то другой», - сказал Басурин.

О ком именно может идти речь, он не уточнил.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Позже глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что денацификация подразумевает отмену законов, которые «дискриминируют русскоговорящее население».