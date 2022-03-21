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1 час назад

Басурин: Армия Украины бьет по электросетям Донецкой республики

Российская ГазетаРоссийская Газета

Представители Вооруженных сил Украины наносят удары по электросетям, расположенным на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил представитель милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ бьет по электросетям ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ситуация в этом плане очень сложная - они стараются бить по электросетям", - заявил Басурин во время выступления на телеканале "Россия 24".

Представитель ДНР отметил, что некоторые районы республики остались без воды и света.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В ответ на это страны Запада приняли несколько пакетов санкций в отношении России.

Армия,Эдуард Басурин,Владимир Путин,
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