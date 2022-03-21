ВСУ бьет по электросетям ДНР

Представители Вооруженных сил Украины наносят удары по электросетям, расположенным на территории Донецкой народной республики. Об этом заявил представитель милиции ДНР Эдуард Басурин .

"Ситуация в этом плане очень сложная - они стараются бить по электросетям", - заявил Басурин во время выступления на телеканале "Россия 24".

Представитель ДНР отметил, что некоторые районы республики остались без воды и света.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В ответ на это страны Запада приняли несколько пакетов санкций в отношении России.