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1 час назад

Войска РФ вытеснили из пригорода Киева отряды националистов

РИАМОРИАМО

Российские десантники вытеснили из пригорода Киева на Украине отряды националистических батальонов, сообщает Nation News.В Минобороны страны отметили, что в ходе отступления националисты бросили боевую технику и вооружение. Все это планируется передать армиям Донбасса.Военная спецоперация РФ началась на Украине 24 февраля. После этого ряд западных стран начал массово вводить экономические санкции против России.При выполнении спецоперации войска РФ удары наносятся только по военным объектам Украины.

Десант РФ вытесняет отряды националистов из пригорода Киева
Фото: РИАМОРИАМО
Армия,
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