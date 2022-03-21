Какое биооружие делали американцы на Украине?

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России".
Рогозин заявил, что биооружие, создаваемое на Украине, действует на репродуктивную систему.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России".
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем официальном Telegram-канале заявил, что разрабатываемое биооружие на Украине было направлено на нарушение деятельности репродуктивной системы женщин и иммунитет отдельных этносов.
"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", - сообщил Рогозин.