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1 час назад

Рогозин заявил, что биооружие, создаваемое на Украине, действует на  репродуктивную систему

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России".

Какое биооружие делали американцы на Украине?
Фото: ТАССТАСС

Рогозин заявил, что биооружие, создаваемое на Украине, действует на репродуктивную систему.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет "определенных этносов", в частности против "русского населения России".

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем официальном Telegram-канале заявил, что разрабатываемое биооружие на Украине было направлено на нарушение деятельности репродуктивной системы женщин и иммунитет отдельных этносов.

"Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн", - сообщил Рогозин.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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