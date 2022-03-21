Рассказываем о разнице между военными сборами и военной службой

Многие молодые люди переживают о своих правах в нынешних реалиях, когда приходит повестка из военкомата. Рассказываем, что такое призыв на военные сборы и службу, и разбираемся в самых актуальных вопросах.

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Военные сборы

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Что такое военные сборы? Военные сборы являются одной из форм воинской обязанности. Они нужны для обучения граждан, числящихся в запасе. Отправление в горячие точки на военных сборах незаконно. Учения проводятся каждый год после специального Указа главы России.

Военные сборы длятся не более двух месяцев. Всех поступивших на обучение размещают в местах постоянной дислокации воинских частей, учебных центрах или лагерях, имеющих разрешение от командующих органов.

Кого могут призвать на сборы?

Призваны на военные сборы могут быть все граждане, находящиеся в запасе вне зависимости от вида прохождения военной службы - призыва или контракта, а также те, кто имеют отсрочки. Но, согласно статье 55 ФЗ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", есть категории граждан, которые не могут быть призваны, также есть основания для освобождения от военных сборов.

Также в соответствии с пунктом 11 Положения о проведении военных сборов, перед мероприятием проходит медосмотр потенциальных участников.

Как граждан оповещают о военном сборе?

Те граждане, кого отобрали для прохождения обучения, не позднее, чем за 10 дней до начала военных сборов, получают повестки. Уважительными причинами для неявки согласно закону РФ являются:

заболевание или увечье получателя повестки, которые стали причиной его нетрудоспособности;

тяжелое состояние здоровья близких родственников человека, получившего повестку: отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или официального опекуна гражданина, а также присутствие на похоронах вышеуказанных фигур;

препятствие или обстоятельство, которое не подвластно контролю призванного гражданина;

другие причины, входящие в перечень уважительных по решению призывной комиссии, комиссии по первоначальной постановке на воинский учет или суда.

Причина неявки должна быть документально подтверждена.

Что грозит тому, кто проигнорирует повестку?

Если россиянин не явился на учебные сборы без уважительной причины, то, в соответствии с пунктом 13 Положения о проведении военных сборов, представители военного комиссариата имеют право принять необходимые меры по доставке гражданина на военные сборы.

Также неявка влечет административную ответственность - предупреждение или штраф от 500 до трех тысяч рублей, согласно статье 21.5 КоАП РФ.

Военная служба

Что такое военная служба?

Военная служба - форма госслужбы, при которой граждане страны обеспечивают оборону и безопасность государства. Она может проходить по призыву, следуя всеобщей воинской повинности, или по контракту, то есть за денежное вознаграждение. Перед поступлением на службу все граждане обязательно проходят медосвидетельствование.

Что грозит тем, что уклоняется от службы?

Тем, кто отклоняется от военной службы в возрасте от 18 до 27 лет, может грозить уголовная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 328 УК РФ с лишением свободы сроком до двух лет. Также может взиматься штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Предусмотрены и другие меры наказания.

Как долго действует отсрочка по учебе от военной службы?

В законе России прописано, что отсрочка по учебе дается до момента вступления в силу приказа об отчислении, который издают и при успешном завершении учебного процесса. Отметим, что студенты высших учебных заведений страны могут продлить отсрочку до 31 августа, подав ректору организации заявление о преддипломном отпуске. Право на это закреплено в часть 17 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

Должен ли студент последнего курса проходить медосмотр?

Если студента вызвали для прохождения медосвидетельствования до окончания отсрочки, которую дает учебное заведение, то это незаконно. Отстоять свои права поможет обращение в прокуратуру с дальнейшим обжалованием в суде. Гражданин вправе попросить о запрете на призыв до окончания отсрочки или вступления в силу решения суда.

Могут ли призывнику запретить покидать Россию?

Если гражданин прошел медицинский осмотр и комиссия вынесла решение в пользу призыва, то ему могут запретить выезжать за рубеж. Но сам факт того, что человек - призывник, не является основанием для запрета на посещение других стран.

Могут ли призывать к службе россиянина, если он проживает заграницей?

В случае, если человек призывного возраста панирует пребывать за границей более шести месяцев, то он обязан пройти процедуру снятия с воинского учета, путем явки в военный комиссариат. После успешного завершения условий, он не подлежит призыву. Уклонение от снятия с учета ведет к административной ответственности по статье 21.5 КоАП РФ.

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