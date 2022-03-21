Экипаж российского Ми-24 уклонился от ракеты ПЗРК «Стингер»

Экипаж российского вертолета Ми-24 при выполнении задачи в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания ракеты украинского ПЗРК «Стингер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки, однако летчик продолжил полет. После этого группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции, заключили в ведомстве.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
14 марта летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания из украинского зенитного комплекса. Отмечается, что пилот ведущего самолета подполковник Денис Литвинов осуществил перестроение и прикрыл поврежденный самолет своим воздушным судном, после чего помог своему сослуживцу приземлиться в условиях отказа система управления и контроля самолета.