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46 минут назад

Экипаж российского Ми-24 уклонился от ракеты украинского «Стингера»

Елена Прошина

Экипаж российского вертолета Ми-24 при выполнении задачи в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания ракеты украинского ПЗРК «Стингер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Экипаж российского Ми-24 уклонился от ракеты ПЗРК «Стингер»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки, однако летчик продолжил полет. После этого группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции, заключили в ведомстве.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

14 марта летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания из украинского зенитного комплекса. Отмечается, что пилот ведущего самолета подполковник Денис Литвинов осуществил перестроение и прикрыл поврежденный самолет своим воздушным судном, после чего помог своему сослуживцу приземлиться в условиях отказа система управления и контроля самолета.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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