Противоракетные маневры, спасшие экипаж подбитого Ка-52

Ударные вертолеты прикрывали транспортные вертолеты Ми-8 с десантниками для высадки на одном из аэродромов.
Во время пересечения Днепра по вертолетам было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Вертолетчики отстрелили тепловые ловушки и сделали противоракетные маневры. Затем вертолеты перестроились в два звена и применили тактику "огненной карусели", нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.
Прикрывая высадку десанта, один из вертолетов Ми-24 успешно эвакуировал экипаж ударного вертолета Ка-52, совершившего вынужденную посадку после повреждения в непосредственной близости от аэродрома.