Противоракетные маневры, спасшие экипаж подбитого Ка-52

Минобороны опубликовало интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24. Они эвакуировали экипаж Ка-52, поврежденного при высадке тактического десанта.

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Ударные вертолеты прикрывали транспортные вертолеты Ми-8 с десантниками для высадки на одном из аэродромов.

Во время пересечения Днепра по вертолетам было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Вертолетчики отстрелили тепловые ловушки и сделали противоракетные маневры. Затем вертолеты перестроились в два звена и применили тактику "огненной карусели", нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.