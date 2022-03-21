В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Минобороны рассказало о летчиках, спасших экипаж подбитого Ка-52

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 8

Минобороны опубликовало интервью с летчиками группы вертолетов Ми-24. Они эвакуировали экипаж Ка-52, поврежденного при высадке тактического десанта.

Противоракетные маневры, спасшие экипаж подбитого Ка-52
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ударные вертолеты прикрывали транспортные вертолеты Ми-8 с десантниками для высадки на одном из аэродромов.

Во время пересечения Днепра по вертолетам было совершено порядка 15 пусков ПЗРК. Вертолетчики отстрелили тепловые ловушки и сделали противоракетные маневры. Затем вертолеты перестроились в два звена и применили тактику "огненной карусели", нанося непрерывно огневое воздействие по позициям противника стрелковым и ракетным вооружением.

Прикрывая высадку десанта, один из вертолетов Ми-24 успешно эвакуировал экипаж ударного вертолета Ка-52, совершившего вынужденную посадку после повреждения в непосредственной близости от аэродрома.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители