В ДНР предупредили о трибунале для националистов из Мариуполя

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что после полной зачистки Мариуполя будет собран трибунал доказательства всех преступлений украинских нацбатов.
«Всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права... грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале», — заявила Морозова в беседе с РИА Новости.
Ранее в ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине.
Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.