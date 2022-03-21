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38 минут назад

В ДНР предупредили о трибунале для националистов из Мариуполя

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Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что после полной зачистки Мариуполя будет собран трибунал доказательства всех преступлений украинских нацбатов.

В ДНР предупредили о трибунале для националистов из Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всем тем, кто преступил закон, всем, кто нарушил Женевскую конвенцию и нормы международного права... грозит суд. Это будет рассматриваться в будущем в трибунале», — заявила Морозова в беседе с РИА Новости.

Ранее в ЛНР заявили о необходимости нового международного трибунала для расследования по Украине.

Всего с 2014 года в ходе конфликта на территории Донбасса погибли около 9 тыс. человек — мирных граждан и военнослужащих.

Армия,Дарья Морозова,
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