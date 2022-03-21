СМИ: 13 военных кораблей НАТО направились в Стокгольм

«Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.