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1 час назад

СМИ: 13 военных кораблей НАТО направились в Стокгольм

Ura.RuUra.Ru

В сторону Стокгольма направляются 13 военных кораблей НАТО, проходивших учения. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

СМИ: 13 военных кораблей НАТО направились в Стокгольм
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

«Это девять немецких и четыре балтийских корабля, участвовавшие в учениях, они сейчас направляются в (порт — прим. URA.RU) Фрихамн в Стокгольме, чтобы немного отдохнуть и дать экипажам отдых», — передает газета заявление дежурного офицера связи Вооруженных сил Швеции Микаэля Огрена.

Он отметил, что данный визит является плановым, корабли заходят в Швецию около 30 раз в год.

Швеция не входит в НАТО и придерживается нейтралитета. Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что вступление Швеции в альянс может привести к ухудшению ситуации в Европе, отмечает агентство Nation News.

Армия,Магдалена Андерссон,НАТО,
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