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20 минут назад

МО РФ: неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек

ТАССТАСС

Неонацисты на Украине используют более 4,5 млн мирных жителей как живой щит, среди них 6 838 иностранных граждан из 18 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: неонацисты на Украине используют в качестве живого щита миллионы человек
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 838 иностранных граждан из 18 государств", - сообщил он.

По словам Мизинцева, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 70 судов из 15 иностранных государств.

"В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения", - добавил он.

"Федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями, патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено свыше 20,5 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости", - сообщил Мизинцев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,Минобороны России,НЦУО РФ,
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