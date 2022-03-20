Минобороны: неонацисты на Украине используют в качестве живого щита миллионы человек

Неонацисты на Украине используют более 4,5 млн мирных жителей как живой щит, среди них 6 838 иностранных граждан из 18 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев .

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве , Харькове , Чернигове , Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 838 иностранных граждан из 18 государств", - сообщил он.

По словам Мизинцева, в морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 70 судов из 15 иностранных государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.