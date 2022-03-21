Пентагон не разгадал смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты на Украине

В Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, заявил высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

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По его словам, в Пентагоне пока не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о запуске накануне гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения защищенного подземного арсенала в горной местности, передает РИА «Новости».

«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», – сказал представитель Пентагона.

Чиновник заявил, что в числе возможных версий рассматривается желание России «послать сигнал Западу и Украине», набрать дополнительные очки для продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта.

«Но с чисто военной точки зрения это не выглядит апофеозом практичности», – заявил представитель Пентагона.