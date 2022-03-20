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1 час назад

Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за Мариуполь

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В боях за освобождение Мариуполя от украинских неонацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора от Севастополя Екатерину Алтабаеву.

Замкомандующего Черноморским флотом погиб в боях за Мариуполь
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий», - заявила Алтабаева.

Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. Он отказался принимать украинскую присягу и отправился служить России, на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В 2008 году Андрей Палий участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

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