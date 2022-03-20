В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Палий. Об этом сообщила представитель Севастополя в Совете Федерации Екатерина Алтабаева. Она уточнила, что Палий погиб во время освобождения Мариуполя от украинских националистов.

Фото: URA.RU URA.RU

«Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Николаевич Палий. Приношу родным и близким искренние соболезнования», — написала Екатерина Алтабаева на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Сенатор отметила, что Палия навсегда запомнят в Севастополе. Алтабаева описала его как справедливого и понимающего офицера, которого любили и уважали подчиненные.

Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище в 1992 году. Он отказался принимать украинскую военную присягу и убыл на Северный флот. Палий проходил службу на эсминце «Бесстрашный» и большом противолодочном корабле «Очаков». В августе—сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждении Грузии к миру.