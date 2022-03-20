Боевое применение ТОС-1А "Солнцепек" в Донбассе попало на видео

Журналисты РИА «Новости» опубликовали видео, на котором российская тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» наносит удар по позициям украинских националистов на Донбассе.
Агентство отметило, что «Солнцепек» предназначается для поражения живой силы противника, поддержки мотопехоты и танковых подразделений, для уничтожения различных транспортных средств.
В свою очередь, на портале Topwar.ru сообщили, что это первое видео работы ТОС в ходе специальной операции. Сведения о том, что система отправлена на Донбасс, постоянно появлялись, но видео с ее боевым применением Минобороны не публиковало.
Также журналисты напомнили о подвиге командира ТОС-1А "Солнцепек" лейтенанта Александра Лебедева. Во время массированного обстрела он занял позицию, в считанные минуты перевел систему в боевое положение и нанес удар. Первый же залп накрыл взводный опорный пункт противника.