В Британии задержали уехавшего наемником на Украину гвардейца

Популярное издание The Sun заявило, что власти Соединенного королевства задержали 19-летнего гвардейца Колдстримского пехотного полка британской армии. Он самовольно уехал на Украину с тем, чтобы стать наемником, но передумал и вернулся на родину. Об этом пишет Ren.tv.

Фото: Reuters Reuters

По данным газеты, молодого военнослужащего ждет трибунал и тюремный срок, так как английское Минобороны категорически запретило любые поездки на Украину.

Отмечается, что британский гвардеец после попадания на украинскую территорию стал сомневаться в правильности своего решения. Он связался с руководством своего подразделения, которое дало ему приказ вернуться.

Знакомые молодого военнослужащего рассказали газете, что вояж на Украину он воспринимал как забавное приключение, которое позволит развеяться от казарменной скуки.