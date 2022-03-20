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36 минут назад

В Британии задержали уехавшего наемником на Украину гвардейца

Илья Родин

Популярное издание The Sun заявило, что власти Соединенного королевства задержали 19-летнего гвардейца Колдстримского пехотного полка британской армии. Он самовольно уехал на Украину с тем, чтобы стать наемником, но передумал и вернулся на родину. Об этом пишет Ren.tv.

В Британии задержали уехавшего наемником на Украину гвардейца
Фото: ReutersReuters

По данным газеты, молодого военнослужащего ждет трибунал и тюремный срок, так как английское Минобороны категорически запретило любые поездки на Украину.

Отмечается, что британский гвардеец после попадания на украинскую территорию стал сомневаться в правильности своего решения. Он связался с руководством своего подразделения, которое дало ему приказ вернуться.

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Знакомые молодого военнослужащего рассказали газете, что вояж на Украину он воспринимал как забавное приключение, которое позволит развеяться от казарменной скуки.

Ранее сообщалось, что домой вернулся и бывший британский военный медик Джейсон Хэй. Он прибыл на Украину с целью помощи ВСУ, но его приняли за «российского диверсанта» и избили.

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