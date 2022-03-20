В Британии задержали уехавшего наемником на Украину гвардейца

Популярное издание The Sun заявило, что власти Соединенного королевства задержали 19-летнего гвардейца Колдстримского пехотного полка британской армии. Он самовольно уехал на Украину с тем, чтобы стать наемником, но передумал и вернулся на родину. Об этом пишет Ren.tv.
По данным газеты, молодого военнослужащего ждет трибунал и тюремный срок, так как английское Минобороны категорически запретило любые поездки на Украину.
Отмечается, что британский гвардеец после попадания на украинскую территорию стал сомневаться в правильности своего решения. Он связался с руководством своего подразделения, которое дало ему приказ вернуться.
Знакомые молодого военнослужащего рассказали газете, что вояж на Украину он воспринимал как забавное приключение, которое позволит развеяться от казарменной скуки.
Ранее сообщалось, что домой вернулся и бывший британский военный медик Джейсон Хэй. Он прибыл на Украину с целью помощи ВСУ, но его приняли за «российского диверсанта» и избили.