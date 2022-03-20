Российские подразделения в ходе операции в городе Изюм в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Росгвардии.

В распоряжении ведомства оказались ряд важных документов. Собеседник агентства уточнил, что военнослужащие совместно с сотрудниками нескольких отрядов специального назначения и отрядов СОБР Росгвардии ночью форсировали реку на окраине города Изюм и сумели завладеть плацдармом.

«Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника», — сообщили в ведомстве.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.