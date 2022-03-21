Российская авиация нанесла удар по центру подготовки наемников под Ровно

Военнослужащие РФ нанесли удар по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области.

Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области", - сказал он.

В результате удара российские военные ликвидировали более 80 наемников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.