Министерство обороны России объявило о сбитой ракете «Точка-У»

Министерство обороны России объявило, что российские системы ПВО сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Чистоводовка к северу от населенного пункта Изюм. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению Минобороны за ночь с 19-го по 20 марта российские войска поразили 62 украинских военных объекта, среди которых три командных пункта, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, склад горючего, одна установка реактивных систем залпового огня и 52 скопления боевой техники.

Российские системы ПВО также сбили вертолет Ми-8 и шесть беспилотных летательных аппаратов. Артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель».