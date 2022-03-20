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1 час назад

Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря

Lenta.ruLenta.ru

КНДР осуществила четыре предполагаемых выстрела из реактивных систем залпового огня в стороны Желтого моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

КНДР произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря
Фото: ПKorean Central News Agency (KCNA) / ReutersПKorean Central News Agency (KCNA) / Reuters

По данным агентства, с 7:20 по местному времени в течение часа Северная Корея выпустила четыре снаряда с территории провинции Пхенан-Намдо. Снаряды упали в воды Желтого моря. В связи с произошедшим Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание. В настоящее время южнокорейская армия сохраняет готовность и следит за действиями КНДР.

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5 марта КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.

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