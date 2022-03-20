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2 часа назад

Запад поставляет Украине просроченное оружие

Ura.RuUra.Ru

Германия поставляла Украине гранатометы с истекшим сроком годности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на корреспондента.

Запад поставляет Украине просроченное оружие
Фото: ReutersReuters

«С немецким гранатометом в контейнере лежали и документы, в которых указано, что оружие произвели в 2005 году и его ежегодно проверяли вплоть до 2013 года. Затем на протяжении девяти лет никаких проверок гранатомета не производилось, он просто лежал в деревянной коробке на немецком складе, а потом „просроченный“ Panzerfaust продали Украине», — пишут «Известия» со ссылкой на корреспондента.

Издание отмечает, что российским военным в качестве трофея достались переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin в транспортировочном контейнере и немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3. Украинские военные отказываются пользоваться таким оружием, потому что не видят смысла в этом, передают «Известия».

Иностранные наемники прибыли на Украину

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ пошла на такие меры для денацификации и демилитаризации Украины, а не для оккупации. Глава страны отметил, что России удалось предотвратить готовящееся наступление Украины в Донбасс и Крым, передает Nation News. В Пентагоне (США) сообщали, что Украине поставляют оружие из 15 стран. Депутат немецкого бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт призывал перестать снабжать Украину оружием.

Армия,В мире,Сара Вагенкнехт,Владимир Путин,Пентагон,
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