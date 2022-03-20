Запад поставляет Украине просроченное оружие

«С немецким гранатометом в контейнере лежали и документы, в которых указано, что оружие произвели в 2005 году и его ежегодно проверяли вплоть до 2013 года. Затем на протяжении девяти лет никаких проверок гранатомета не производилось, он просто лежал в деревянной коробке на немецком складе, а потом „просроченный“ Panzerfaust продали Украине», — пишут «Известия» со ссылкой на корреспондента.