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28 минут назад

В НАТО отказались считать Молдавию военной целью России

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не считают Молдавию военной целью России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Digi 24, передает РИА Новости.

В НАТО отказались считать Молдавию военной целью России
Фото: ReutersReuters

По словам Джоанэ, в НАТО не видят «подобных признаков».

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — сказал он.

При этом Молдавия находится под огромным давлением из-за украинских беженцев, выросших тарифов на энергоносители, а также манипуляций, добавил замгенсека.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала об усложнении отношений страны с Россией из-за кризиса на Украине. Она понадеялась, что дипломатические пути между странами не будут закрыты.

Армия,Наталья Гаврилица,НАТО,
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