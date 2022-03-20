В НАТО отказались считать Молдавию военной целью России

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не считают Молдавию военной целью России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Digi 24, передает РИА Новости.

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По словам Джоанэ, в НАТО не видят «подобных признаков».

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — сказал он.

При этом Молдавия находится под огромным давлением из-за украинских беженцев, выросших тарифов на энергоносители, а также манипуляций, добавил замгенсека.